السيرة الذاتية لوزير التجارة سمير عبيد

شغل سمير عبيد، قبل تعيينه الاحد الماضي وزيرا للتجارة، خطّة المتفقد العام لوزارة التجارة وتنمية الصادرات، والمنسق العام للبرنامج الثالث لتنمية الصادرات.

وولد سمير عبيد في 11 جويلية 1961 وهو متحصل على ديبلوم المرحلة الثالثة، تخصص في المالية العمومية (1987) من معهد الاقتصاد الجمركي والجبائي وهو حاصل ايضا على ديبلوم المرحلة الوسطى للمدرسة الوطنية للإدارة 1984.

وتقلد سمير عبيد ايضا عدة مهام بوزارة التجارة من بينها رئيس ديوان وزارة التجارة والصناعات التقليدية كما كلف بإدارة تطوير المؤسسات الصغرى والمتوسطة (وزارة الصناعة) وشغل منصب المدير العام المساعد لمركز النهوض بالصادرات (جويلية 2020 – الى اكتوبر 2021 ).

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