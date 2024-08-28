السيرة الذاتية لوزير التربية نور الدين النوري

ولد نور الدين النوري، الذي عينه رئيس الجمهورية قيس سعيد، وزيرا للتربية، 3 أفريل 1969 بالمزونة من ولاية سيدي بوزيد.

وقد شغل، قبل تعيينه، منصب مندوب جهوي للتربية بأربع ولايات وهي القيروان وقفصة ونابل والمهدية بعد ان تولى خطة الاشراف على الحياة المدرسية وشؤون التلاميذ بوزارة التربية.

وقد شارك النوري في العديد من التربصات المهنية المتخصصة في مجال التسيير الاداري والتصرف، مما أكسبه مهارات قيادية وإدارية متقدمة وكان له دور فعال في العديد من المشاريع والانشطة التربوية على المستوى الوطني، والتركيز على تحسين جودة التعليم ومعالجة قضايا حيوية مثل الانقطاع المدرسي.

ونور الدين النوري متحصل على الاستاذية في اللغة والآداب العربية وأن شغل خطة أستاذ تعليم ثانوي مميز « درجة استثنائية » منذ 2011 ودرّس في معاهد بسيدي بوزيد وسوسة وذلك قبل أن يتول خطة مدير مساعد للحياة المدرسية وشؤون التلاميذ من 2013-2017.

وكانت له مساهمات في اعداد دراسة تشخيصية حول ظاهرة الانقطاع المدرسي في تونس فضلا عن مشاركة له في اعداد دراسة شاملة تناولت أسباب الانقطاع المدرسي وطرق معالجتها، الى جانب تقييم البرامج والآليات الحالية.

كما ساهم في تكوين عدة دورات تكوينية استفاد منها كافة المتدخلين الميدانيين، بهدف تعزيز مهاراتهم في مجال التدخل التربوي.

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