السيرة الذاتية لوزير الداخلية الجديد خالد النوري

شغل خالد النوري قبل تعيينه وزيرا للداخلية واليا على أريانة منذ 8 جوان 2022، وقبل ذلك توّلى منصب مدير عام إدارة مركزية بجهاز المكلف بنزاعات الدولة.

وخالد النوري من مواليد 31 مارس 1976 بسوسة، شغل خطّة مستشار مقرّر عام بإدارة نزاعات الدولة بوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية وهو متحصل على شهادة الاستاذية في الحقوق (قانون خاص) من كُليّة العلوم القانونية بسوسة ومتحصل على شهادة ختم الدروس بالمعهد الأعلى للقضاء، ومتحصل أيضا على شهادة الكفاءة لمهنة المحاماة، وهو متزوج واب لطفلين.

وكان رئيس الجمهوريّة قيس سعيد، قرّر مساء السبت تعيين خالد النوري وزيرا للداخلية في إطار تحوير جزئي على الحكومة.

وأدى الوزير الجديد اليمين أمام رئيس الجمهورية بقصر قرطاج، وفق ما يقتضيه الدستور.

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