السيرة الذاتية لوزير الدفاع الوطني خالد السهيلي

قرر رئيس الجمهورية قيس سعيّد الأحد إجراء تحوير حكومي، تم بمقتضاه تعيين خالد السهيلي وزيرا للدفاع الوطني .

وشغل خالد السهيلي منصب سفير تونس بالمملكة الأردنية وذلك بعد ان عمل بإدارة حقوق الانسان بوزارة الشؤون الخارجية سنة 2016 .

وتم تعيينه في نفس السنة بمجلس النظراء للمساواة وتكافؤ الفرص بين المرأة والرجل وكذلك بلجنة القيادة المكلفة ببلورة خطة عمل وطنية لتفعيل قرار مجلس الأمن الدولي المتعلق بالمرأة والسلم والأمن.

وشغل خالد السهيلي خطة ممثل وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج منذ سنة 2023

كما تولى السهيلي، الذي التحق بوزارة الشؤون الخارجية والمجال الديبلوماسي في اكتوبر 1994، عدة مناصب من بينها كاتب الشؤون الخارجية بإدارة التكوين والتحسين (1996/1995) ثم كاتب الشؤون الخارجية بالادارة العامة لاوروبا (2000/1997).

وترأس، بعد نجاحه في مناظرة الارتقاء الى رتبة مستشار الشؤون الخارجية سنة 2003، قسم الادارة العامة لأوروبا (بين 2006 و2009) وكلف بعدد من الخطط الاخرى من بينها مستشار بسفارة تونس ببوخارست ليلتحق سنة 2014 بالادارة العامة للمنظمات والندوات الدولية.

وخالد السهيلي متحصل على ماجستير في الدبلوماسية من جامعة مالطا (1997) وشهادة في ختم الدروس الدبلوماسية – بالمدرسة الوطنية للادارة والأستاذية في الحقوق من كلية العلوم القانونية والسياسية والاجتماعية بتونس وشهادة في الدراسات المتخصصة في علوم الادارة والسياسة العامة- كلية العلوم القانونية والسياسية والاجتماعية- تونس.

وشارك السهيلي في عدة دورات تدريبية متخصصة في المجال الدبلوماسي بفرنسا وسويسرا ومالطا ومصر وروما.

وولد خالد السهيلي سنة 1966 بتونس وهو متزوج وأب لإبن.

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