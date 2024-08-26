السيرة الذاتية لوزير السياحة سفيان تقية

انتظم اليوم الاثنين 26 أوت 2024 بمقر الوزارة، موكب تسليم وتسلّم مهام وزارة السياحة بين محمد المعز بلحسين وسفيان تقيّة، وذلك بحضور إطارات وأعوان الوزارة والمؤسسات تحت الإشراف.

وتوجه الوزير الجديد لنظيره السابق محمد المعز بلحسين بالشكر على كل المجهودات التي بذلها خلال فترة إشرافه على الوزارة مؤكدا أنه سيحرص على مواصلة العمل بعزيمة أقوى ورؤية لمزيد تطوير القطاع السياحي وكذلك مزيد تطوير مساهمة الصناعات التقليدية في الدورة الإقتصادية وخلق مواطن الشغل خاصة للفئات الضعيفة في المناطق الداخلية للبلاد.

وأكد سفيان تقيّة أن قطاعي السياحة والصناعات التقليدية أمام تحديات يجب أن تتحقق وعلى رأسها تنويع المنتوج السياحي وتطويره وتثمين ما تزخر به بلادنا من مقومات سياحية وموروث ثقافي وتراثي متميز بمختلف مناطق الجمهورية والعمل على تطوير قطاع الصناعات التقليدية ومزيد الإحاطة بالحرفيات والحرفين وكذلك المؤسسات الحرفية ودفع نسق التصدير في هذا القطاع فضلا عن مزيد العمل بالتنسيق مع الهياكل المعنية لتطوير صورة تونس والقرب أكثر من المهنيين في كافة المجالات ذات العلاقة بالسياحة وبالصناعات التقليدية باعتباره عاملا حاسما في نجاح السياسات والبرامج المستقبلية.

وأشار وزير السياحة سفيان تقيّة إلى أن خيار العمل المشترك بين الإدارة والمهنة والطرف الإجتماعي ومع مختلف الوزارات المعنية سيكون قاعدة أساسية في جميع البرامج والتوجهات المستقبلية للتمكن من تنفيذ مختلف البرامج والمشاريع في قطاعي السياحة والصناعات التقليدية بأكثر فعالية وتكريس التوجهات المستقبلية للنهوض بهذين القطاعين الحيويين.

وفي كلمة له، توجه محمد المعز بلحسين بالشكر والإمتنان إلى كافة إطارات وأعوان وزارة السياحة والمؤسسات تحت الإشراف لما بذلوه من جهد ولتعاونهم الجدي والدائم معه في خدمة قطاعي السياحة والصناعات التقليدية ولصورة تونس بالداخل والخارج متمنيا كل التوفيق والنجاح لسفيان تقية في مهامه على رأس وزارة السياحة.

يُشار إلى أن سفيان تقية، الذي تمّ تعيينه، أمس الأحد، في إطار التحوير الوزاري، وزيرا للسياحة، شغل خُطة مكلف بمهمة بالادارة العامة للديوان الوطني للصناعات التقليدية منذ نوفمبر 2022، وتولى في سنة 2018، خطة وكيل أول بالمحكمة العقارية.

وتولى تقية، وهو ذو خبرة واسعة في مجالات التخطيط والقيادة وإدارة المشاريع، خطة مستشار مكلف بمهمة بديوان وزير التجارة، في الفترة الممتدة بين سنتي 2020 و 2022، واهتم أساسا برقمنة قنوات التوزيع وسلاسل التزويد واللوجيستية، إضافة إلى الترويج للتجارة الالكترونية وتطوير قواعد بيانات مُوّحدة للفاعلين والمهنيين في مجال التجارة والصناعات التقليدية والمهن الصغرى.

كما أنّه مكوّن بجامعة بوليتكنيك مونريال بكندا منذ سنة 1988 وأثرى مسيرته بعدة اختصاصات من بينها التسويق الاستراتيجي وقانون الاعمال وادارة المؤسسات، وفق بيانات صدرت عن الوزارة، الاثنين.

وشغل عضو الحكومة الجديد، أيضا، خطة مدير عام للديوان الوطني للصناعات التقليدية من 2011 إلى سنة 2014 وسنة 2002 ومدير عام للشركة التونسية للترقيم ومنسق عام لمُنظمات الترقيم بالمنطقة المغاربية، و نفس الخطة بالمحكمة العقارية بباجة سنة 2001 .

ولم يقتصر الوزير الجديد، في مسيرته المهنية على التصرف الإداري، فقط، بل اهتم بمجال جودة المؤسسات الصغرى والمتوسطة والمختصة في الصناعات التقليدية بتونس وفي المانيا وفرنسا وكندا. واضطلع تقية بدور هام في تعصير قطاع الصناعات التقليدية خاصة فيما يتعلق بالترويج والتجديد والابتكار والبحث والتأطير والجودة في الديوان الوطني للصناعات التقليدية.

وهو متزوج وأب لطفلين.

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