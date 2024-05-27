السيرة الذاتية لوزير الشؤون الاجتماعية الجديد كمال المدوري



شغل كمال المدوري قبل تعيينه وزيرا للشؤون الاجتماعية، خطة الرئيس المدير العام للصندوق الوطني للتأمين على المرض وقبل ذلك الرئيس المدير العام للصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية.

والمدوري من مواليد 25 جانفي 1974 بمدينة تبرسق، متحصل على شهادة الدكتوراة مرحلة ثالثة في قانون المجموعة الأوروبية والعلاقات المغاربية الأوروبية وعلى شهادة الأستاذية في العلوم القانونية من كليّة العلوم القانونية والسياسية والاجتماعية بتونس 2 وهو حائز على شهادة ختم الدراسات بالمرحلة العليا بالمدرسة الوطنية للإدارة، خريج معهد الدفاع الوطني سنة 2015 ومفاوض دولي.

وتوّلى عضوية المجلس الوطني للحوار الاجتماعي ونائب رئيس اللجنة الفرعية للحماية الاجتماعية بنفس المجلس إضافة إلى عضويته في مجالس إدارات عدة مؤسسات وطنية على غرار المؤسسة العمومية للصحة (شارل نيكول) والهيئة العامة للتأمين ومجالس إدارات الصناديق الاجتماعية الثلاثة.

كما زاول التدريس بالمدرسة الوطنية للإدارة والتكوين بالمدرسة العليا لقوات الأمن الداخلي، متحصل على وسام الشغل الفضي المذهب لسنة 2018 وهو متزوج وأب لثلاثة أبناء.

وكان رئيس الجمهوريّة قيس سعيّد، قرر مساء أمس السبت تعيين المدوري وزيرا للشؤون الاجتماعية في إطار تحوير جزئي على الحكومة.

وأدى الوزير الجديد اليمين أمام رئيس الجمهورية بقصر قرطاج ، وفق ما يقتضيه الدستور

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