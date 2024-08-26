السيرة الذاتية لوزير تكنولوجيات الاتصال الجديد سفيان الهميسي

شغل، سمير عبد الحفيظ وزير الاقتصاد والتخطيط، الذي تسلم مهامه اليوم الاثنين، على إثر تحوير وزاري أعلن عنه رئيس الدولة، خطّة كاتب دولة لدى وزيرة الاقتصاد والتخطيط مكلف بالمؤسسات الصغرى والمتوسطة وذلك منذ 24 جانفي 2024.

وولد عبد الحفيظ، في 14 ديسمبر 1969 بمدينة جرجيس من ولاية مدنين، وهو استاذ جامعي في كلية العلوم الاقتصادية والتصرف بجامعة المنار اين تولى منذ سنة 2017 ادارة قسم العلوم الاقتصادية.

كما تولى التدريس بجامعة بلارم بايطاليا. وعبد الحفيظ متحصل على شهادة الدكتوراه من جامعة نيس صوفيا أنتيبوليس بفرنسا، الى جانب شهادة الدراسات المعمقة والاستاذية في الاقتصاد من كلية العلوم الاقتصادية والتصرف.

وقد كان للوزير الجديد العديد من المنشورات الاكاديمية الى جانب مشاركته في العديد من الندوات والملتقيات العلمية على الصعيدين الوطني والدولي.

وزير تكنولوجيا الاتصالات:

سفيان الهميسي وزير تكنولوجيا الاتصالات هو مهندس عام متحصل على الشهادة الوطنية لمهندس إختصاص إعلامية متخرج من المدرسة الوطنية لعلوم الإعلامية، له خبرة مهنية في مجال تكنولوجيات المعلومات وإدارة المشاريع الوطنية، تتجاوز 25 سنة وشغل سابقا العديد من الخطط الوظيفية على غرار مدير عام الإعلامية وتطوير نظم المعلومات بوزارة الداخلية بقسم الشؤون المحلية منذ سنة 2017، ومدير عام المركز الوطني للإعلامية بين سنة 2015 وسنة 2017 ومدير عام نظم المعلومات بوزارة تكنولوجيات الاتصال بين سنة 2014 و سنة 2015 ومدير عام الاستراتيجية والتخطيط بكتابة الدولة للتكنولوجيا وغيرها من المهام ذات الطابع التنظيمي و الإستراتيجي للقطاع.

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