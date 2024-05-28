الشركة التونسية للكهرباء والغاز تطلق خدمة إلكترونية جديدة

أعلنت الشركة التونسية للكهرباء والغاز، أنه سيتم بداية من 03 جوان 2024 إطلاق خدمة إلكترونية جديدة لفائدة حرفائها لخلاص فواتير الكهرباء والغاز عبر جهاز الدفع الإلكتروني وذلك في العديد من أقاليم الشركة.

ويندرج إطلاق الشركة لخدمة خلاص الفواتير عبر جهاز الدفع الإلكتروني في إطار حرص الإدارة العامة للشركة على الانخراط في المنظومة الوطنية لتطوير الاقتصاد الرقمي والتقليص من المعاملات المالية النقدية وضمن رؤية إستراتيجية تهدف للاقتراب أكثر من الحرفاء وتلبية حاجياتهم عبر تطوير استعمالات التكنولوجيات الحديثة والآمنة وتنويع طرق الاستخلاص الإلكتروني وفق ما ورد في بلاغ صادر اليوم الثلاثاء عن الشركة.

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