الشركة التونسية للملاحة.. تأجيل رحلة السفينة قرطاج على خطّ تونس – جنوة – تونس

أعلنت الشركة التونسية للملاحة في بلاغ مساء الأربعاء، أن السفينة « قرطاج » خضعت بتاريخ 10 سبتمبر 2025 خلال رسوها بميناء جنوة الإيطالي إلى عملية معاينة دورية في إطار إتفاق باريس حول معاينة السفن ، وهي معاينات دورية معمول بها بكافة الموانئ للتأكد من مطابقة السفن للاتفاقيات الدولية الصادرة عن المنظمة البحرية الدولية والمصادق عليها من قبل الدولة التونسية.

وقد استغرقت عملية التفقد مدّة مطوّلة حيث تخلّلتها بعض التجارب والتدخلات الفنية والتي ستتواصل إلى حدود اليوم الموافق للخميس 11 سبتمبر 2025، وهو ما أدّى إلى تأجيل إبحار السفينة قرطاج من ميناء جنوة التي كانت مبرمجة على الساعة الواحدة بعد الزوال من يوم الأمس الأربعاء 10 سبتمبر 2025.

وأعربت الشركة التونسية للملاحة عن اعتذارها عن هذا التأخير غير المتوقع كما اكدت حرصها المتواصل على توفير ظروف السلامة والراحة للمسافرين على متن سفنها

واعلمت حرفاءها بتأجيل رحلة السفينة قرطاج ذهابا وإيابا على خطّ تونس – جنوة – تونس المبرمجة خلال الفترة المتراوحة من 11 إلي 13 سبتمبر 2025. كما دعت حرفاءها إلى تغيير مواعيد سفرهم حسب برنامج استغلال سفينتي « تانيت » و »قرطاج » باتجاهي مرسيليا وجنوة خلال شهر سبتمبر2025 دون معاليم إضافية حسب إمكانيات الحجز المتوفرة على السفينتين.

لمزيد الارشادات الاتصال بالرقمين التاليين: 82102021 و 71346061

