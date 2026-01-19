الشركة التونسية للملاحة تجري تعديلا على سفرات سفينة قرطاج من 20 الى 22 جانفي 2026

أعلنت الشركة التونسية للملاحة أنّه تمّ إجراء تعديل على مستوى البرمجة للسفينة « قرطاج » خلال هذه الفترة، نظرا لسوء الأحوال الجوية التي تسود حوض البحر الأبيض المتوسط خلال الفترة الممتدة من 20 إلى 22 جانفي 2026، وحرصا على توفير ظروف السلامة والراحة لحرفائها.

واوضحت الشركة في بلاغ لها الاثنين ان التعديل سيكون كما يلي :

*رحلة تونس/مرسيليا/ تونس من 21 إلى 23 جانفي 2026:

- الانطلاق من ميناء حلق الوادي : يوم الأربعاء 21 جانفي 2026 على الساعة العاشرة صباحا عوضا عن يوم الثلاثاء 20 جانفي 2026.

- الوصول الى ميناء مرسيليا : يوم الخميس 22 جانفي 2026 على الساعة العاشرة صباحا عوضا عن يوم الأربعاء 21 جانفي 2026.

- الانطلاق من ميناء مرسيليا : يوم الخميس 22 جانفي 2026 على الساعة الثانية بعد الزوال عوضا عن يوم الأربعاء 21 جانفي 2026.

- الوصول الى ميناء حلق الوادي : يوم الجمعة 23 جانفي 2026 على الساعة منتصف النهار عوضا عن يوم الخميس22 جانفي 2026.

* رحلة تونس / جنوة ليوم 23 جانفي 2026:

- الانطلاق من ميناء حلق الوادي: يوم الجمعة 23 جانفي 2026 على الساعة الثالثة مساءا عوضا عن الساعة الحادية عشرة صباحا.

ودعت الشركة حرفاءها لمزيد الإرشادات، الاتصال على الارقام التالية: 71346061 – 71322802 – 92256458

كلمات البحث :الشركة التونسية للملاحة;سفرات;سفينة قرطاج