الشركة التونسية للملاحة تغيّر مواعيد انطلاق إبحار السفينة « تانيت » من ميناء مرسيليا بفعل سوء الاحوال الجوية

أعلنت الشركة التونسية للملاحة انه سيتمّ تغيير مواقيت إبحار السفينة « تانيت » نظرا لتواصل سوء الأحوال الجويّة بحوض البحر الأبيض المتوسط.

واضافت الشركة في بلاغ لها، عشية الاثنين، ان انطلاق سفرة مرسيليا- تونس ليوم 24 ديسمبر 2024 من ميناء مرسيليا سيكون يوم الأربعاء 25 ديسمبر 2024 على الساعة الثالثة بعد الزوال عوضا عن يوم الثلاثاء 24 ديسمبر 2024.

ويكون الوصول إلى ميناء حلق الوادي يوم الخميس 26 ديسمبر 2024 على الساعة الرابعة بعد الزوال عوضا عن يوم الأربعاء 25 ديسمبر 2024.

واكدت الشركة انه بإمكان المسافرين تغيير مواعيد سفراتهم المذكورة أعلاه دون معاليم إضافية والحصول على مزيد الإرشادات الاتصال بالأرقام التالية 71 346 061 – 0610474210او على على الرقم الأزرق 82102021

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