الشركة التونسية للملاحة تفتح مناظرة خارجية بالملفات لإنتداب 30 إطارا وعونا إداريا

أعلنت الشركة التونسية للملاحة في بلاغ لها اليوم الاثنين، عن فتح مناظرة خارجية بالملفات والاختبارات لانتداب 30 إطارا وعونا في إختصاصات مختلفة.

وعلى المترشحين الراغبين في المشاركة في هذه المناظرة التسجيل بموقعي الواب www.recrutementctn.com.tn و www.concours.gov.tn بداية من تاريخ 14 أكتوبر 2024.

كما حُدد آخر اجل لقبول الترشحات بتاريخ 03 نوفمبر 2024.

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