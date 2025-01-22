الشركة التونسية للملاحة توضح: «التعامل مع السفينة التونسية بميناء جنوة الإيطالي إجراء اعتيادي لكل السفن التجارية»

أكدت الشركة التونسية للملاحة، بخصوص ما تم تداوله حول رفض الترخيص بالإبحار لسفينة تونسية بميناء جنوة الإيطالي، أنه خلافا لما تم نشره ببعض مواقع التواصل الاجتماعي، فإن ما قامت به السلطة المينائية بجنوة يعتبر إجراء اعتياديا تخضع له كل السفن التجارية وبكامل الموانئ والغاية منه ضمان أعلى مستويات السلامة وظروف العيش بالسفن.

وأوضحت الشركة في بلاغ نشرته مساء الثلاثاء، أنه وعلى إثر خضوع سفينة نقل البضائع « صلامبو » لعملية مراقبة دورية من قبل سلطة ميناء جنوة يوم أمس الإثنين 20 جانفي، اشترطت السلطة المينائية بجنوة القيام ببعض التجارب على قوارب النجاة والقيام بالتدخلات الفنية اللازمة إن اقتضى الأمر وذلك تطبيقا لمقتضيات السلامة على السفن حسب ما تنص عليه اللوائح الدولية.

وذكر البلاغ أن الشركة شرعت في الإبان بالقيام بالإجراءات اللازمة للقيام بالتدخلات الفنية الضرورية بالتنسيق مع المزودين والجهات المختصة، مؤكدة أنها تعمل في إطار القوانين الوطنية والدولية وتحرص على احترام كل الإجراءات المستوجبة وخاصة منها ما يتعلق بسلامة السفن

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