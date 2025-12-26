الشركة التونسية للملاحة: فتح مناظرة خارجية لانتداب طبيب و 34 ضابطا بحريا و 52 بحارا

أعلنت الشركة التونسية للملاحة في بلاغ لها اليوم الجمعة، عن فتح مناظرة خارجية بالملفات و الإختبارات لانتداب طبيب و 34 ضابطا بحريا و 52 بحارا في اختصاصات مختلفة.

ودعت الشركة المترشحين الراغبين في المشاركة في هذه المناظرة إلى الولوج إلى موقع الواب الخاص بالشركة www.ctn.com.tn للاطّلاع على نصي بلاغ المناظرة والتسجيل وجوبا على موقع بوابة المناظرات www.concours.gov.tn و إيداع ملفاتهم بمكتب الضبط المركزي للشركة أو البريد مضمون الوصول أو البريد السريع إلى العنوان التالي:

الشركة التونسية للملاحة 05 شارع داق همارشولد تونس 1001.

وأشارت الشركة إلى أن آخر أجل لقبول الترشحات حدّد بتاريخ 26 جانفي 2026.

كلمات البحث :الشركة التونسية للملاحة;ظابط بحري;مناظرة خارجية