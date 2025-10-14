الشركة الجهوية للنقل بالقيروان تتسلم 5 حافلات جديدة

تسلّمت الشركة الجهوية للنقل بالقيروان اليوم الأربعاء 14 أكتوبر 2025، 05 حافلات نقل حضري جديدة كقسط ثان من مجموع 19 حافلة كانت قد تسلّمت منها 05 حافلات خلال شهر سبتمبر الماضي.

ووفق بلاغ صادر عن وزارة النقل، فإنه من المنتظر إستكمال العدد الباقي قبل موفى السنة الحالية، وذلك في إطار تجسيد السياسة الوطنية الرامية إلى دعم النقل العمومي الجماعي وتحسين جودة الخدمات المسداة للمواطنين.

وسيساهم هذا الاستثمار « في تحسين البنية التحتية للنقل بالجهة لا سيما على مستوى النقل المدرسي بما يوفّر ظروفا تستجيب لتطلعات المواطنين في نقل مريح وآمن ».

