الشركة الجهوية للنقل بصفاقس تتسلّم 3 حافلات مزدوجة جديدة

تسلمت الشركة الجهوية للنقل بولاية صفاقس مساء اليوم الجمعة الموافق لـ27 مارس 2026 ، 3 حافلات مزدوجة جديدة بمواصفات جودة عالية وذلك في إطار الصفقة الدولية العامة تنفيذا لإستراتيجية الدولة القاضية بتطوير منظومة النقل العمومي الجماعي والارتقاء بها مع العلم أن الشركة تسلمت في إطار نفس الصفقة 24 حافلة بتاريخ 26 فيفري 2026 .

كما تندرج هذه الاقتناءات ضمن أهداف الشركة لتعزيز أسطولها بما يتماشى مع الاحتياجات المتزايدة ويعكس الحرص المستمر على توفير خدمات نقل عمومي ذي جودة أفضل لفائدة المواطنين تكون في مستوى انتظاراتهم، وفق ما نشرته الشركة على صفحتها الرسمية بالفياسبوك.

