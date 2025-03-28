الشركة الجهوية للنقل بنابل تعزز أسطولها

تسلمت الشركة الجهوية للنقل لولاية نابل، الخميس 27 مارس 2025، حافلتي رفاهة جديدتين ستخصصان للنقل بين المدن بكلفة تناهز 1.5 مليون دينار.

و يأتي هذا القسط في إطار البرنامج الاستثماري للشركة لسنة 2024 على أن يتم استكمال القسط المتبقي المتكون من 7 حافلات عادية نقل بين المدن خلال شهر جويلية 2025.

كما تندرج هذه الاقتناءات ضمن استراتيجية الشركة لتعزيز أسطولها وتحسين العرض والارتقاء بجودة خدماتها وتأمينها في كنف الرفاهة والأمن والسلامة بكل من ولايتي نابل وزغوان وذلك عملا بتوصيات سلطة الاشراف الرامية الى ضرورة التسريع في تطوير منظومة النقل العمومي الجماعي، سواء الحضري أو بين المدن، استجابة لتطلعات المواطنين.

كلمات البحث :أسطول;الشركة الجهوية للنقل بنابل