الشركة الصينية «سينوما» تتسلّم حصة الشركة البرازيلية بمصنع الإسمنت بجبل الوسط من ولاية زغوان

انتظم، اليوم الثلاثاء، بمصنع الاسمنت بجبل الوسط من ولاية زغوان، موكب تسلّم الشركة الصينية « سينوما » لحصة الشركة البرازيلية من المصنع المذكور، وذلك بإشراف والي زغوان كريم البرنجي وحضور ممثلي الشركتين والمدير العام لوكالة النهوض بالاستثمارات الخارجية.

وعبّر الرئيس المدير العام للشركة الصينية « رونغ ياكون »، في تصريح إعلامي، عن ارتياحه لنجاح كل الأطراف في إتمام إجراءات عملية التسليم في ظروف جيدة، مشيرا إلى أن هذا المشروع الذي تقدر قيمة استثماراته بحوالي 140 مليون دولار (أكثر من 418 مليون دينار)، يعدّ من أول المشاريع الهامة التي تندرج ضمن استراتجية الجمهورية الصينية في دعم الاستثمار وتعزيز العلاقات التجارية مع تونس.

وأكّد أن الشركة ستعمل على استغلال تجربتها في هذا القطاع لتطوير الطاقة الإنتاجية والتشغيلية للمصنع باستعمال تكنولوجيات متقدمة، ولتطوير مهارات الإطارات الفنية عبر التكوين العصري، معتبرا أن هذا المشروع سيمثل قاطرة لمشاريع صينية مستقبلية بتونس.

من جهته، صرّح المدير العام لوكالة النهوض بالاستثمارات الخارجية جلال الطبيب، أن هذا المشروع يمثّل نقلة نوعية هامّة من حيث حجم الاستثمار، بما سيجعل من الصينيين من أوائل المستثمرين الأجانب في تونس، وفق تعبيره.

وأشار إلى أن شركة « سينوما » هي من أهم الشركات المدرجة بالبورصة الصينية، وتحظى بإشعاع عالمي متميز، ومن المنتظر أن تساهم في جلب مستثمرين صينيين في قطاعات أخرى.

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