الشنوفي: أسطول الصمود بخير.. لا تُنصتوا لأي صوت ضدّ الأسطول وادْعَمُونا بكل الطرق

أكد عضو هيئة تسيير الأسطول المغاربي لكسر الحصار عن قطاع غزة نبيل الشنوفي على متن سفينة دير ياسين صباح اليوم الاثنين، أن أسطول الصمود بخير ولم تطرأ أي حوادث بعد رصد طائرات مسيّرة للاستطلاع ليلة أمس تحلّق فوق سفنه، مشيرا إلى أنها غير معلومة المصدر إما أن تكون للكيان المحتل أو لدول أخرى ترغب في حماية الأسطول.

وشدد المتحدث على أن المعنويات مرتفعة ومتجهين نحو غزة خطوة بخطوة.

ودعا الشنوفي إلى عدم الانصات لأي صوت ضدّ الأسطول، ودعمه بكل الوسائل والطرق عبر الخروج إلى الشارع مع الالتزام بالمقاطعة .

وقال المتحدث إن السفينة التي على متنها اقتربت من نقطة تجمع أسطول الصمود .

وللتذكير، فقد نبهت اللجنة الدولية لكسر الحصار عن غزّة في منشور على مختلف منصات التواصل مساء الأحد، الى أنه تم رصد طائرات مسيّرة تحلّق بشكل متكرر فوق سفن أسطول الصمود بالبحر الابيض المتوسط، مؤكدة أن بعض هذه المسيّرات اقترب بشكل كبير من السفن وهو ما اعتبرته مستوى نشاط غير معتاد يثير القلق.

