«الشيمينو» تعتذر عن حادثة رفع علم دولة أجنبية بدل علم تونس على مبنى تابع لها

تقدمت الادارة العامة للشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية في بلاغ لها اليوم الثلاثاء، باعتذارها البليغ عن الخطأ المتعلق بالراية الوطنية الذي سجل صبيحة اليوم الثلاثاء 10 سبتمبر 2024، على أحد مباني إداراتها الراجعة لها بالنظر، حيث أنه وفي إطار تجديد الراية الوطنية المرفوعة فوق مختلف بناياتها، إقتنت الشركة مجموعة منها لكن عند تسلّم الطلبيّة تسرّب، عن طريق الخطأ، علم دولة أجنبية مشابه لعلم تونس ولم يقع التفطّن إلى ذلك إلا بعد رفعه اليوم فوق بناية مصالح الإدارة المركزيّة للملك الحديدي بتونس، وقد تمّ التدخل على الفور واستبدال العلم مباشرة بالراية الوطنية.

كما تفاعلت الادارة العامة للشركة وعلى الفور، وبإذن من وزير النقل، وتولت فتح تحقيق للوقوف على ملابسات هذه الحادثة لتحميل المسؤوليات واتخاذ الاجراءات الادارية والترتيبية في الغرض.

وجددت الادارة العامة للشركة اعتذارها، مؤكدة أن رفع العلم الوطني يمثل رمزاً سامياً للسيادة والوحدة الوطنية، ولا يمكن بأي حال من الأحوال التسامح مع أي تصرف قد يمس بهذه الرمزية.

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