الصحفية حفية جيهان نصري تفوز بالجائزة البرونزية لمؤتمر أريج للصحافة الاستقصائية

فازت الصحفية جيهان نصري بالجائزة البرونزية عن تحقيقها الاستقصائي « فلّاحو محافظة القصرين بتونس… يجنون الفُتات مقابل مرور خط أنابيب الغاز بأراضيهم »، في ملتقى أريج السنوي السادس عشر عن الجوائز السنوية للصحافة الاستقصائية العربية 2023، والتي تنافس عليها 149 تحقيقاً من 16 دولة.

ويكشف التحقيق عدم استجابة شركة سيرغاز، الممثلة لشركة إيني الإيطالية، لمطالب الفلاحين في تونس بزيادة سعر إيجار الأراضي التي يمر عبرها خط أنابيب الغاز نحو إيطاليا، إلى جانب عدم التزامها بوعودها فيما يخص بعض مشاريع التنمية في إطار مسؤوليتها الاجتماعية.

وأعدّت جيهان نصري التحقيق بإشراف من حنان زبيس وأنتجته شبكة « إعلاميون من أجل صحافة استقصائية عربية » (أريج)، ونشر باتفاق مع موقع الجزيرة نت.

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