الصحفي جميل الدخلاوي في ذمة الله

توفي اليوم الاثنين 21 أكتوبر 2024، الصحفي جميل الدخلاوي، بعد صراع مع المرض.

ونعت التلفزة الوطنية جميل الدخلاوي الذي يعد أبرز وأشهر مُقدمي البرامج المتنوعة، وحقق شهرة كبيرة من خلال مسيرته المهنية بتقديم العديد من البرامج الإعلامية، وهو صاحب الاسلوب والصوت الجميلين الذي كانا لهما أثر كبير لدى الجمهور، وكان له العديد من الإسهامات المتنوعة في العديد من الأعمال الهامة، ويعتبر إحدى الشخصيات التي ساهمت بشكل كبير في التربية اللغوية والتاريخية في تونس.

رحم الله الفقيد ورزق أهله وذويه جميل الصبر والسلوان.

إنّا لله وإنّا إليه راجعون.

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