الصخيرة: حجز مبالغ مهربة بالعملة الأجنبية والمحلية ناهزت قيمتها 730 ألف دينار

تمكنت دورية تابعة لفرقة الحرس الديواني بالصخيرة من ضبط سيارة تحمل ترقيم تونسي يقودها مواطن تونسي الجنسية قادم من إحدى المدن الساحلية باتجاه الجنوب التونسي، حيث بتفتيش السيارة المذكورة تم العثور على مبلغ من العملة الأجنبية قدر بما يناهز الـ 104 ألف أورو علاوة على مبلغ مالي من الدينارات التونسية بلغ 304 ألف دينار مخفية داخل السيارة ولا يملك في شأنها صاحبها أية وثيقة قانونية تثبت شرعية مسكها.

وتم تحرير محضر حجز في الغرض وقدرت القيمة الجملية للمحجوز ب729.7 ألف دينار.

وأذنت النيابة العمومية إثر استشارتها بإحالة الملف إلى مصالح إدارة الأبحاث الديوانية لمواصلة البحث والتحري.

كلمات البحث :الصخيرة;عملة أجنبية;مبالغ مهربة