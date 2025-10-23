الصندوق الكويتي للتنمية يُؤكّد استعداده لمزيد الإنخراط في تمويل مشاريع جديدة بتونس

إلتأم يوم الأربعاء 22 اكتوبر 2025 بمقر الوزارة، لقاء جمع صلاح الزواري وزير التجهيز والاسكان بوفد عن الصندوق الكويتي للتنمية الذي

يؤدي زيارة عمل الى تونس.

وتناول اللقاء المشاريع التي يمولها الصندوق والمتعلقة بمجال الطرقات والبنية التحتية. كما تم البحث في آفاق التعاون المستقبلي.

وثمن الوزير العلاقة الأخوية التي تربط بين البلدين الشقيقين تونس والكويت، فيما أكد ممثلو الصندوق وقوفهم الدائم إلى جانب تونس واستعدادهم لمزيد الإنخراط في تمويل مشاريع أخرى، حسب الأولويات التي سيضبطها مخطط التنمية 2030/2026.

