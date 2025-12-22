الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي يطلق خدمة الانخراط في العفو الاجتماعي

أعلن الصندوق الوطني للضّمان الاجتماعي عن اطلاق خدمة جديدة تمكّن المدينين من العاملين لحسابهم الخاص من الإنخراط في العفو الاجتماعي والتمتّع بالطّرح الكلّي لخطايا التأخير وتسوية وضعياتهم عن بعد.

وأوضح الصندوق في بلاغ له، أن الخلاص يتم باعتماد الرابط www.cnss.tn وذلك إمّا بخلاص كامل أصل الدّين والمصاريف دفعة واحدة أو إبرام جدولة في الغرض. وتمكن هذه الخدمة العاملين لحسابهم الخاص المنتفعين بجدولة سابقة مع الصندوق من مواصلة خلاص أقساط الجدولة واستخراج وصل الخلاص عن بعد، مشيرا أنّ آخر أجل للانتفاع بالعفو الاجتماعي هو 31 ديسمبر 2025.

كلمات البحث :الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي;العفو الاجتماعي