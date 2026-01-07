الصولد الشتوي ينطلق أواخر جانفي الجاري مع امكانية أن يتواصل على كامل شهر رمضان

من المُزمع أن ينطلق موسم التخفيضات الدورية لشتاء 2026 (الصولد) أواخر شهر جانفي الجاري مع امكانية أن يتواصل لكامل شهر رمضان القادم .

وقال محسن بن ساسي رئيس الغرفة الوطنية لتجار الملابس الجاهزة بمنظمة الأعراف، اليوم الأربعاء، في تصريح لـوكالة تونس أفريقيا للأنباء أن اجتماعا انعقد اول امس الاثنين مع ممثلي وزارة التجارة وتنمية الصادرات لبحث آخر الاستعدادات والترتيبات لانجاح موسم الصولد الشتوي

وأكد أن المهنة اقترحت على الوزارة انطلاق موسم الصولد الشتوي أواخر شهر جانفي الجاري وقد يكون يوم السبت 31 جانفي 2026

وكشف بن ساسي أن من بين مقترحات المهنة التمديد في فترة الشتوي من 6 اسابيع ليتواصل خلال كامل شهر رمضان القادم اي شهري فيفري ومارس المقبلين .

وبرر المتحدث هذا المقترح بالمساهمة في تنشيط الحركة التجارية في البلاد وخاصة دعم القدرة الشرائية لعموم التونسيين لاسيما وأن المصاريف ترتفع بشكل لافت خلال شهر رمضان ولفت إلى أن الوزارة أبدت تفهما لهذا المقترح وان النية تتجه نحو تبنيه وفق رأيه.

كما اعتبر بن ساسي أن موسم التخفيضات من شأنه أن يسهم في مزيد التحكم في نسبة التضخم لا سيما في مجموعة الملابس والأحذية التي تشمل اهم القطاعات المشاركة في الصولد سواء كان الشتوي او الصيفي.

وخلص إلى التأكيد على أن التجار وخاصة الناشطين في بيع الملابس والجاهزة والأحذية متحمسون لموسم التخفيضات الشتوية مبدين استعدادهم لعرض منتوجات بنسب تخفيض مشجعة.

يشار إلى ان قانون عدد 40 لسنة 998 المتعلق بطرق البيع والإشهار التجاري وفي جانب التخفيضات الدورية نص على ان تكون اقل نسبة معمول بها في موسم التخفيضات لا تقل عن 20 بالمائة.

كلمات البحث :الصولد الشتوي;رمضان