الصوناد: إضطرابات وإنقطاعات في توزيع مياه الشرب بسهلول 4 والخزامة الغربية بسبب عطب فجئي

أعلنت الشركة الوطنية لإستغلال وتوزيع المياه، إقليم سوسة، بأنه تبعا للعطب الفجئي الذي طرأ على قناة التوزيع الرئيسية قطر 1000مم بسهلول، من المنتظر تسجيل إضطرابات وإنقطاعات في توزيع الماء الصالح للشرب، وذلك إبتداء من الساعة الحادية عشرة صباحا من يوم الجمعة 10 جويلية 2026، بمنطقتي سهلول 4 والخزامة الغربية بمعتمدية سوسة جوهرة من ولاية سوسة.

وأكدت الشركة أن مصالحها المختصة تقوم حاليا بتقييم الأشغال اللازمة لإصلاح العطب وتحديد مدة التدخل و أنه سيتم نشر بلاغ تكميلي اليوم حول توقيت عودة النسق العادي للتزود.

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