الصوناد توضح بخصوص فاتورة ماء بإسم الجمعية التعاونية للاحتلال

أكدت الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه، في بلاغ لها، أنّه تبعا لما تمّ تداوله بصفحات التواصل الاجتماعي حول فاتورة ماء تحمل إسم « الجمعية التعاونية الإسرائيلية »، فإنّ الصوناد، توضح بأنّ هذه الفاتورة لعَقد اشتراك قديم مُسّجل بدفاترها بتراخيص إدارية قديمة منذ سنة 1934 لتزويد المقبرة اليهودية الكائنة بشارع خير الدين باشا مونبليزير منطقة بورجل) على غرار العديد من المقابر والمعابد الدينية اليهودية المتواجدة بالبلاد، وفق البلاغ ذاته.