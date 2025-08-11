الطبوبي: من له ملفّ عن فساد نقابيين فليلتجئ للقضاء

أشار الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي في كلمة له خلال أشغال الهيئة الإدارية الوطنية للاتحاد اليوم الاثنين، إلى السيف الملقى على عاتق النقابيين في تونس واتهامهم بالفساد داعيا مروجي ذلك للذهاب إلى القضاء و مشددا على أنهم ليسوا فوق المحاسبة.

وقال الطبوبي ردًا على الرئيس قيس سعيّد: « لمن يعتبر أنه لم يكن هناك نية لاقتحام مقر اتحاد الشغل يوم الخميس الماضي، وأن التشبيه بروابط حماية الثورة يعدّ تشويهًا، أقول إنه ربما هناك تنسيق.. وساحة محمد علي لن تكون مباحة لأي كان » .

وأكد الطبوبي أن النقابيين منعوا يومها من العبور نحو ساحة محمد علي في حين أن قوات الأمن هيأت كل الظروف حتى يتواجد هؤلاء الأشخاص أمام مقر الاتحاد.

