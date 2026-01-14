الطبوبي يتراجع عن الاستقالة من الأمانة العامة لاتحاد الشغل ويباشر مهامه على رأس المنظمة العمالية

باشر الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل، اليوم الأربعاء، مهامه في منصب الأمانة العامة لاتحاد الشغل، ليتراجع بذلك عن قرار الاستقالة، وفق ما صرّح به مصدر نقابي لوكالة تونس افريقيا للأنباء.

وكان الطبوبي الذي يتولى منصب الأمين العام لاتحاد الشغل منذ سنة 2017، قد تقدّم باستقالته منه يوم 23 ديسمبر 2025 بعد أن لوّح قبل أيام بإقدامه على هذه الخطوة على خلفية انقسام وجهات النظر وصراع الأجنحة داخل المكتب التنفيذي للاتحاد بين أعضاء يتمسكون بعقد المؤتمر الانتخابي في مارس المقبل، وآخرين يطالبون بترحيله إلى 2027.

