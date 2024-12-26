العائدات السياحية تزيد بنسبة 7.8 بالمائة إلى غاية يوم 20 ديسمبر 2024

قدّرت العائدات السياحية، إلى غاية يوم 20 ديسمبر 2024، بـ 7،2 مليار دينار، أيّ بزيادة بنسبة 7،8 بالمائة، مقارنة بالفترة ذاتها من 2023، وفق المؤشرات النقدية والمالية التي نشرها، الخميس، البنك المركزي التونسي.

كما زادت عائدات العمل، بنسبة 5،5 بالمائة، لتتحوّل قيمتها من 7،4 مليار دينار في 2023 إلى 7،8 مليار دينار، حاليا، وحافظ صافي المدخرات من العُملة على 25 مليار دينار، ما يعادل 115 يوم توريد، وذلك إلى حدود يوم 25 ديسمبر 2024.

وأشار البنك المركزي إلى زيادة في خدمة الديْن الخارجي، بنسبة 20،3 بالمائة، لتتجاوز 13،7 مليار دينار، وذلك إلى غاية يوم 20 ديسمبر 2024.

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