العائدات السياحية والعمل تغطي 68 بالمائة من خدمة الدين الخارجي إلى يوم 20 ماي 2024

تغطي العائدات السياحية وعائدات العمل 68 بالمائة من خدمة الدين الخارجي إلى تاريخ 20 ماي 2024، وفق ما أظهرته المعطيات الإحصائية، التّي نشرها البنك المركزي التونسي أمس، الجمعة.

وقدّرت العائدات السياحية بنحو 1،9 مليار دينار، أي بارتفاع بنسبة 7،7 بالمائة مقارنة بالفترة ذاتها من السنة المنقضية، في حين أنّ عائدات العمل زادت بنسبة 4 بالمائة، وقدّرت ب2،7 مليار دينار.

وبلغت قيمة خدمة الدين الخارجي حوالي 6،9 مليار دينار، إلى تاريخ 20 ماي 2024، مقابل قيمة 3،3 مليار دينار خلال الفترة ذاتها من سنة 2023، ما يمثل زيادة بنسبة 104 بالمائة.

كما أظهرت مؤشرات البنك المركزي التونسي تطوّر المدخرات من العملة الصعبة إلى 22،7 مليار دينار (ما يعادل 104 أيّام توريد) الى يوم 24 ماي 2024، مقابل 21،5 مليار دينار (ما يعادل 93 يوم توريد) في ماي 2023.

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