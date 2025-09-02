العثور على الصحفي مروان الهدواجي متوفى داخل سيارته

أعلنت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين اليوم الثلاثاء 2 سبتمبر 2025، نبأ وفاة الصحفي مروان الهدواجي المفقود منذ يومين.

ووفقا لمصادر متطابقة فقد تم العثور على الصحفي المفقود مروان الهدواجي مفارقا الحياة داخل سيارته في وادي مجردة.

وقد عمل الفقيد بقناة الجنوبية وفي بعض المواقع الإعلامية وعرف بدماثة أخلاقه وحسن سيرته مع زميلاته وزملائه.

« إنا لله وإنا إليه راجعون »

