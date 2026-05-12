العجز التجاري لتونس يرتفع إلى 7528.8 مليون دينار خلال الأشهر الأربعة الأولى من 2026

سجل العجز التجاري لتونس خلال الأشهر الأربعة الأولى من سنة 2026 ارتفاعا ليبلغ 7528,8مليون دينار (م د) مقابل 7293م د خلال الفترة نفسها من سنة 2025، نتيجة تطور الصادرات بنسبة 9,5% مقابل ارتفاع في الواردات بنسبة 7,9%، وفق بيانات نشرها المعهد الوطني للإحصاء، اليوم الثلاثاء.

وأبرزت نتائج متابعة تطور المبادلات التجارية التونسية مع الخارج بالأسعار الجارية خلال الأشهر الأربعة الأولى من سنة 2026، أنّ قيمة الصادرات بلغت 22693,8 مليون دينار (م د) مقابل 20725,2 م د خلال نفس الفترة من سنة 2025.

وبلغت نسبة تغطية الواردات بالصادرات (75,1%) مقابل (74%) خلال نفس الفترة من سنة 2025. أما الواردات فقد بلغت 30222,7 م د خلال الأشهر الأربعة الأولى من سنة 2026 مقابل 28018,1 م د تم تسجيلها خلال نفس الفترة من سنة 2025.

وحسب القطاعات، سجلت الصادرات ارتفاعا في قطاع الصناعات الميكانيكية والكهربائية بنسبة 12,2% وقطاع المنتوجات الفلاحية والغذائية بنسبة 24,3% نتيجة الارتفاع المسجل في قيمة مبيعات زيت الزيتون (2633,1 م د مقابل 1758,6 م د) وقطاع الطاقة بنسبة 13% نتيجة ارتفاع صادرات المواد المكررة (449,3م د مقابل 105,8م د).

وبالنسبة لقطاع النسيج والملابس والجلد، سجلت الصادرات تحسنا طفيفا بنسبة 0,3% .

في المقابل شهدت الصادرات تراجعا في قطاع الفسفاط ومشتقاته بنسبة 23,6%.

وعلى مستوى مجموعة المواد شهدت الواردات ارتفاعا في جميع المواد، لا سيما المواد الغذائية بنسبة 18,3% ومواد التجهيز بنسبة 8,9% ومواد الطاقة بنسبة 13,7% والمواد الاستهلاكية بنسبة 7,7% والمواد الأولية ونصف المصنعة بنسبة 2,2%.

ارتفاع الصادرات مع فرنسا وايطاليا ومصر

وعلى صعيد التوزيع الجغرافي، بلغت الصادرات التونسية مع الاتحاد الأوروبي خلال الأشهر الأربعة الأولى من سنة 2026 (71,3% من جملة الصادرات) ما قيمته 16183,3 م د مقابل 14524,3 م د خلال نفس الفترة من سنة 2025.

وقد ارتفعت الصادرات مع فرنسا بنسبة 13,8% ومع إيطاليا بنسبة 5,2% ومع ألمانيا بنسبة 4,7%.

وفي المقابل، انخفضت الصادرات مع بعض الشركاء الأوروبيين منها هولندا بنسبة 7,5% واليونان بنسبة 38,9%..

وعلى المستوى العربي، أبرزت النتائج ارتفاع الصادرات مع مصر بنسبة 99,9% والمملكة العربية السعودية بنسبة 71,7%.

في المقابل تراجعت الصادرات مع المغرب بنسبة 40,1% ومع الجزائر بنسبة 20,3 ومع ليبيا بنسبة 19,6%.

وبلغت الواردات من الاتحاد الأوروبي (45,5% من إجمالي الواردات) ما قيمته 13750,7 م د مقابل 12139,4 م د خلال الأربعة أشهر من سنة 2025.

وقد ارتفعت الواردات مع العديد من الشركاء الأوروبيين، منها فرنسا بنسبة 24,7% وإيطاليا بنسبة 10,7%. في المقابل انخفضت مع بلغاريا بنسبة 19,3% ومع اليونان بنسبة 6,4%.

خارج الاتحاد الأوروبي، سجلت الواردات ارتفاعا مع تركيا بنسبة 8,1% ومع الهند 32,1%. في حين تراجعت مع روسيا بنسبة 57% ومع الصين بنسبة 3,7% .

عجز الميزان التجاري للسلع

وسجل الميزان التجاري للسلع عجزا على المستوى الجملي للمبادلات بلغ 7528,8 م د، ويعود إلى العجز المسجل في مجموعة مواد الطاقة 4192,4 م د، والمواد الاولية والنصف مصنعة 1981,1 م د ومواد التجهيز (-1459,7 م د)، والمواد الاستهلاكية (-859,1 م د).

في حين سجلت المواد الغذائية فائضا (+963,5 م د).

كما تبرز النتائج أن عجز الميزان التجاري دون احتساب قطاع الطاقة ينخفض إلى حدود (-3336,4 م د)، فيما بلغ العجز التجاري لقطاع الطاقة (-4192,4 م د) مقابل (- 3683,3م د) خلال الأشهر الأربعة الأولى من سنة 2025.

