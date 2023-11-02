العجمي الوريمي أمينا عاما جديدا لحركة النهضة

اخر تحديث : 02/11/2023
من قبل | نشرت في : أخبار مختلفة,تونس

العجمي الوريمي

اختار مجلس شورى حركة النهضة العجمي الوريمي أمينا عاما جديدا للحزب، بعد شغور في هذا المنصب منذ استقالة زياد العذاري إثر الانتخابات التشريعية لسنة 2019.
وقالت الحركة في بيان أصدرته اليوم الخميس إن مجلس الشورى اجتمع عن بعد يومي الأحد والاثنين الماضيين، وصادق على مشروع لائحة تتعلق بصلاحيات الأمين العام، وصوت على تزكية العجمي الوريمي.
ويشغل الأمين العام الجديد للحزب أيضا خطة نائب رئيس الحركة راشد الغنوشي، بالاضافة الي عضويته في المكتب التنفيذي.


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