العجمي الوريمي أمينا عاما جديدا لحركة النهضة

اختار مجلس شورى حركة النهضة العجمي الوريمي أمينا عاما جديدا للحزب، بعد شغور في هذا المنصب منذ استقالة زياد العذاري إثر الانتخابات التشريعية لسنة 2019.

وقالت الحركة في بيان أصدرته اليوم الخميس إن مجلس الشورى اجتمع عن بعد يومي الأحد والاثنين الماضيين، وصادق على مشروع لائحة تتعلق بصلاحيات الأمين العام، وصوت على تزكية العجمي الوريمي.

ويشغل الأمين العام الجديد للحزب أيضا خطة نائب رئيس الحركة راشد الغنوشي، بالاضافة الي عضويته في المكتب التنفيذي.

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