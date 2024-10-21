العزابي: «وزارة التربية ضغطت على الشغورات من المعلمين بإحداث نظام الفرق وضمّ الأقسام»

أفاد الكاتب العام المساعد للجامعة العامة للتعليم الأساسي، إقبال العزابي، اليوم الاثنين، أن وزارة التربية ضغطت على الشغورات من المعلمين بإحداث نظام الفرق وضمّ الأقسام لتجاوز النقص الحاصل على مستوى الموارد البشرية في صفوف إطار التدريس.

وأكّد المتحدّث، في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء، وجود نقص في إطارات التدريس بالمرحلة الابتدائية في جميع ولايات الجمهورية، وهو ما عالجته وزارة التربية، حسب قوله » بحلول ترقيعية » تمثّلت في ضمّ الأقسام، أي ضمّ قسمين من نفس المستوى في قسم واحد، ما سبّب حالة من الاكتظاظ وأساس بالمناطق الداخلية وهو ما يرهق التلميذ والمعلم على حد سواء.

وأضاف أن سلطة الإشراف التجأت كذلك إلى نظام الفرق وهو إدماج مستويين متتاليين بمعلم واحد وفضاء واحد وبالتالي يتسبب في تشتت المعلومة ونقص الزمن المدرسي.

وشدّد على أن هذه الحلول تقضي على مبدأ العدالة في التحصيل العلمي وتكافؤ الفرص. داعيا إلى القطع مع هذه الحلول وتخفيف الاكتظاظ في الأقسام والانتداب المباشر الذي يقطع مع أشكال التشغيل الهش.

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