العودة المدرسية والجامعية ومكافحة الفساد أبرز محاور لقاء سعيد برئيسة الحكومة



استعرض رئيس الجمهورية قيس سعيّد لدى استقباله يوم أمس، 22 سبتمبر الجاري بقصر قرطاج، سارة الزعفراني الزنزري رئيسة الحكومة عديد المواضيع من بينها العودة المدرسية والجامعية ومكافحة الفساد وتلافي عديد النقائص في بعض الجهات خاصة في مجال النقل والتعهّد بالمؤسّسات التربوية ومؤسّسات التعليم العالي.

وعلى صعيد آخر، أوضح رئيس الدّولة أنّ دعاة الردّة من الدّاخل والخارج توهّموا ولا زالوا في غيّهم يتوهمون أنّهم نصبوا الفخاخ ولكنّهم وقعوا في ما نصبوه، فازدادوا خزيًا وذُلاّ وعارًا، والشّعب التونسي مُدرك لحقائق الأمور بكلّ تفاصيلها ويعلم علم اليقين أنّ هؤلاء كانوا ولا زالوا يقولون ما لا يفعلون ويعتقدون أنّهم فوق المحاسبة وفوق القانون.

