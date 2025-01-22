العودة المدرسية 2025ـ2026: مجلس وزاري يقرّ عدم الترفيع في أسعار الكراس المدعم والكتاب المدرسي

أقر مجلس وزاري مضيق انعقد يوم الثلاثاء، بإشراف رئيس الحكومة كمال المدّوري، وخُصص للنّظر في الاستعدادات للعودة المدرسيّة 2025 ـ 2026 وفي برنامج إعادة هيكلة الشركة الوطنية لعجين الحلفاء والورق، عدم التّرفيع في أسعار الكرّاس المدعّم والكتاب المدرسي.

وتم الاتفاق في هذا المجلس وفق بلاغ لرئاسة الحكومة على ضبط الحاجيّات من الكرّاس المدرسي المدعّم حسب الجهات وحسب المؤسّسات التربويّة قصد تيسير عمليات التّوزيع وتوجيه الكرّاس إلى مستحقّيه إضافة إلى ضبط آليّات للتّنسيق المشترك بين الهياكل العموميّة المتدخّلة قصد إحكام توجيه المساعدات المدرسيّة، وذلك في شكل محافظ جاهزة لفائدة مستحقّيها من أبناء العائلات الفقيرة ومحدودة الدخل.

وسيتم تكليف الشّركة الوطنيّة لعجين الحلفاء والورق بتصنيع 5750 طنا من الورق للكتاب المدرسي بداية من شهر مارس2025 وتصنيع 5000 طن من الورق للكرّاس المدرسي المدعّم بداية من شهر أفريل 2025، وتمكين الشّركة من الدّعم المالي المناسب في الإطار.

وبخصوص مشروع برنامج إعادة هيكلة الشّركة الوطنيّة لعجين الحلفاء والورق، فقد وافق المجلس على منح الشّركة ضمان الدّولة للحصول على قرض طويل المدى قصد القيام باستثمارات على مستوى مختلف وحدات الإنتاج والرفع من طاقة إنتاجها والضّغط على الكلفة.

ودعا المجلس الوزاري الشركة الوطنيّة لعجين الحلفاء والورق ووزارة الفلاحة والموارد المائية والصّيد البحري إلى العمل على المحافظة على نبتة الحلفاء وحمايتها من الاستغلال العشوائي وتحسين طرق جمعها وتثمينها.

وتم إقرار خطّة عمل مالية لتقليص ديون الشركة وجدولتها، مع دعوتها إلى العمل على تثمين رصيدها العقاري وتحسين حوكمتها وإرساء مقتضيات التصرّف السليم بما يُمكّنها من الإيفاء بتعهّداتها المالية والإذن باستكمال إجراءات المصادقة على تحيين النّظام الأساسي الخاص بأعوان الشّركة.

وذكّر رئيس الحكومة في مفتتح الجلسة بحرص رئيس الجمهوريّة على إيلاء الشأن التربوي والتعليمي المكانة التي هو بها جدير وبدعوته إلى مضاعفة الجهود لتوفير أحسن الظروف لتوفير مقوّمات مناخ تربوي سليم يضمن للثروة البشريّة في تونس التعلّم والنجاح والتألق والاستعداد بصفة مبكرة للعودة المدرسية خاصة في ما يتعلق بتوفير الكرّاس المدعّم والكتاب المدرسي.

وأكّد في هذا السّياق أهمية محافظة المدرسة العموميّة على دورها الحيويّ كمصعد اجتماعي كي تضطلع بدورها كحاضنة لنخب البلاد وكفاءاتها التي تعوّل عليها في مسيرة البناء والتّشييد.

كما أبرز الدّور الوطني الهام الذي تضطلع بها الشركة التونسية لعجين الحلفاء والورق في تأمين حاجيات العودة المدرسيّة فضلا عن دورها الاقتصادي باعتبارها المصنع الوحيد المنتج لمادة عجين الحلفاء ودورها الاجتماعي من خلال توفير مواطن شغل مباشرة وغير مباشرة بولاية القصرين والولايات المجاورة وأثر نشاطها على دعم القدرة الشرائيّة للأسر التونسيّة.

ودعا في هذا الإطار إلى ضرورة تحسين توازناتها المالية بما يمكّنها من استعادة نسق نشاطها وتعزيز تموقعها في السّوق وعودة بريقها كمؤسسة وطنيّة منتجة للثروة ومواصلة الاضطلاع بدورها الوطني في تأمين الحاجيّات الوطنيّة لسوق ورق الطّباعة والكتابة والتي تقدّر بنحو 64 ألف طن سنويّا.

وتولّى وزير التجارة وتنمية الصّادرات تقديم عرض شمل تقييم العودة المدرسيّة 2024 ـ 2025 ووضعيّة التزوّد بالكراس المدعّم والكتاب المدرسي والاستعدادات للعودة المدرسيّة القادمة وظروف التزوّد بالكرّاس المدعّم والكتاب المدرسي فضلا عن طرح رهانات إنجاح العودة المدرسيّة المقبلة.

كما قدّمت وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة مشروع برنامج إعادة هيكلة الشركة الوطنيّة لعجين الحلفاء والورق قصد ضمان تواصل نشاطها والإجراءات الكفيلة بتنفيذ برنامج لتطوير الإنتاج وتنويعه حتى تواصل الاضطلاع بدورها الوطني.

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