العياشي الزّمال: قرار قبول ترشّحنا صار «نهائيا وباتّا» بعد انقضاء آجال الطّعون

قال المترشّح للانتخابات الرّئاسية العيّاشي الزّمال، المقبول أوّليّا، إنّ قرار قبول ترشّحه للانتخابات الرئاسية صار « نهائيا وباتّا »، بعد انقضاء آجال الطّعون القانونية.

وأعلن، في بيان له يوم الأحد، عن انطلاق فريق قانوني في القيام بالإجراءات اللاّزمة للدّفاع على حقوق فريق حملته ضد كل من يقف وراء ما وصفه « بحملات التشويه المُغرضة والإشاعات التي تطاله وتطال فريقه منذ اعلان هيئة الانتخابات عن القائمة النهائية للمترشحين للانتخابات الرئاسية ».

وقال « إن تجميع التزكيات تمّ بهدوء ودون ضجيج وفق عملية منهجية منظمة، قائمة على التواصل المباشر مع الشعب، التزم فيها كامل الفريق الذّي قام بتجميع التزكيات باحترام القانون والاخلاق ».

ولاحظ أنه سيتم إعلام الرأي العام، خلال الأيام القليلة القادمة بتركيبة الفريق السياسي والإعلامي لحملته الانتخابية، استعدادا لانطلاق الحملة، داعيا الشعب التونسي بكلّ أطيافه وقواه السياسية ومنظماته المهنية والجمعيات المدنية والشبابية والنسوية الى التجنّد لإنجاح المحطة الانتخابية وإلى المشاركة بكثافة في التصويت يوم 6 أكتوبر القادم، حسب البيان. يذكر أنّه تمّ يوم 15 أوت 2024 استدعاء المترشّح للرئاسية العياشي الزمال للمثول أمام الشرطة العدلية، بشأن التزكيات التي قدّمها في ملفّ ترشّحه.

وكان المترشح قد اكد في تصريح سابق ل(وات)، يوم 15 اوت، « أنه أدلى اليوم الخميس بأقواله في منطقة الأمن الوطني بسيدي حسين السيجومي بالعاصمة، على خلفية شكايتين ضد قيادية بحزبه (حركة عازمون ) تتعلقان بتزوير تزكيات ».

كلمات البحث :العياشي الزّمال;ترشح;طعون