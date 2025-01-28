أعلنت الشركة التونسية للملاحة أنّه أنّه سيتم إلغاء سفرة تونس – مرسيليا على متن السفينة « قرطاج » لليوم الثلاثاء 28 جانفي 2025 ما يترتب عنه إلغاء سفرة مرسيليا – بتونس ليوم الأربعاء 29 جانفي 2025، نتيجة سوء الأحوال الجوية بحوض البحر الأبيض المتوسط، اليوم الثلاثاء، وكذلك إعلام السلط المينائية بمرسيليا لتنفيذ إضراب ليومي الخميس 30 والجمعة 31 جانفي 2025 .
واوضحت الشركة انه بإمكان المسافرين الحاجزين على الرحلتين المذكورتين تغيير مواعيد سفرهم دون معاليم إضافية كالآتي:
تونس – جنوة يوم الجمعة 31 جانقي 2025.
جنوة – تونس يوم السبت 01 فيفيري 2025.
تونس – مرسيليا يوم الثلاثاء 04 فيفري 2025.
مرسيليا – تونس يوم الإربعاء 05 فيفري 2025.
كلمات البحث :أحوال جوية;رحلة;قرطاج;مرسيليا
نعلم قراءنا الأعزاء أنه لا يتم إدراج سوى التعليقات البناءة والتي لا تتنافى مع الأخلاق الحميدة
و نشكر لكم تفهمكم.