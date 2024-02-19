الغنوشي يدخل في إضراب جوع

أعلنت حركة النهضة في بلاغ لها اليوم الاثنين، أن رئيسها راشد الغنوشي قرر الدخول في إضراب جوع من مقر إيقافه بالسجن المدني بالمرناڤية بداية من تاريخ اليوم الاثنين 19 فيفري 2024، تضامنا منه مع الموقوفين المضربين عن الطعام و مساندة لكل المعارضين بمختلف السجون التونسية .

وقد أعلم راشد الغنوشي بذلك المحامين أعضاء هيئة الدفاع.

ودعا راشد الغنوشي التونسيين إلى التمسك بتونس ديموقراطية تسع الجميع على أساس التعايش القائم على الحرية و العدالة و علوية القانون و استقلالية القضاء.

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