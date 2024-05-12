الفرع الجهوي للمحامين بتونس يعلن الدخول في إضراب عام

اعلن الفرع الجهوي للمحامين بتونس، مساء السبت، في نقطة اعلامية عقدها بدار المحامي على خلفية إيقاف المحامية سنية الدهماني، » الدخول في إضراب عام جهوي بداية من يوم الاثنين 13 ماي الجاري وإيقاف العمل بجميع محاكم تونس الكبرى بداية من اليوم نفسه ».

وتم الاعلان عن هذه القرارات في بيان تلاه رئيس الفرع، العروسي زقير، اثر اجتماع عاجل للمجلس الجهوي على « خلفية اقتحام اعوان الامن لدار المحامي وايقاف الدهماني » .

وطالب الفرع الجهوي بتونس في بيانه باطلاق سراح » سنية الدهماني بشكل فوري » معبرا عن » مساندة الفرع لها » .

وكان الناطق باسم المحكمة الابتدائية بتونس محمد زيتونة قد صرح لـ(وات)، إنه تم مساء اليوم تنفيذ بطاقة الجلب الصادرة عن قاضي التحقيق الأول بابتدائية تونس ضد سنية الدهماني

وأكّد أنّ الأعوان المكلفين بتنفيذ بطاقة الجلب تولّوا تطبيقها احتراما لمضمونها وانفاذها على أرض الواقع لحسن تطبيق القانون ونجاعة الأبحاث الجارية » مؤكدا في الٱن نفسه على « احترام كافة الاجراءات القانونية ».

و لفت زيتونة إلى أن التتبعات المثارة ضد الدهماني والتي قال إنها كانت بـ »حالة فرار » لا علاقة لها بممارستها لمهنة المحاماة ».

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