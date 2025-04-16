الفريق الطبي بمستشفى البشير حمزة للأطفال ينجح في إجراء أول عملية قلب جراحية دقيقة لرضيع

نجح الفريق الطبي بمستشفى البشير حمزة للأطفال، اليوم الأربعاء 16 أفريل 2025، في إجراء أول عملية قلب جراحية دقيقة لرضيع يبلغ من العمر 3 أشهر، داخل قسم جراحة القلب للأطفال الذي تم تركيزه حديثًا بالمستشفى

وتمت العملية بإشراف فريق مختص من أقسام جراحة القلب للأطفال، والإنعاش، والتخدير، وبفضل متابعة طبية دقيقة من فرق مختصة بڨابس وصفاقس وتونس. وقد كللت العملية بالنجاح بفضل التكامل بين الكفاءات والإمكانيات التقنية الحديثة.

ويمثل هذا الإنجاز العلمي وفق بلاغ لوزارة الصحة، خطوة هامة نحو تقليص قائمة الانتظار، وتحسين التكفّل بحالات القلب المعقدة لدى الأطفال، مع الحدّ من اللجوء للعلاج خارج البلاد.

ويُعد قسم جراحة القلب للأطفال بالمستشفى الجامعي البشير حمزة من الأقسام النموذجية الجديدة التي تم تجهيزها بأحدث التقنيات، في إطار استراتيجية دعم التخصصات الدقيقة وتطوير البنية التحتية الصحية.

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