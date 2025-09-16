القائمة الإسمية لأعضاء الهيئة الوطنية للمحامين 2025-2028

انهزم المنتخب التونسي امام نظيره الايراني بنتيجة 1-3 (تفاصيلها 23-25 و25-20 و25-22 و25-16) في المباراة التي دارت صباح اليوم الثلاثاء في اطار الجولة الثانية من منافسات المجموعة الاولى ضمن بطولة العالم للكرة الطائرة أكابر التي تُقام بالفلبيين من 12 إلى 28 سبتمبر الجاري.

وكان المنتخب التونسي لنهزم في المباراة الأولى أمام منتخب الفلبين (البلد المضيف) بنتيجة 3-0 (تفاصيلها 25-13 و25-17 و25-23) .

وستختتم العناصر الوطنية منافسات الدور الأول بمواجهة منتخب مصر بعد غدٍ الخميس 18 سبتمبر بداية من الساعة السادسة والنصف صباحا.

تمّ انتخاب 14 عضوا بالهيئة الوطنية للمحامين للدورة النيابية 2025/2028، وذلك بعد عملية فرز الأصوات.

وفيما يلي قائمة بأسمائهم:

1.عروسي زقير

2. لبنى ماجري

3.نزيهة سويد

4.سعيدة العكرمي

5.عماد الهرماسي

6.عادل مسعودي

7.شوقي الحلفاوي

8.منير بن صميدة

9.لطفي العربي

10.شهاب بالي

11.بشير الطرودي

12.هشام الممي

13.نذير بن يدر

14.محمد فالح الشابي

وللتذكير فقد انتُخب الأستاذ بوبكر بالثابت عميدا للمحامين في تونس عقب حصوله على أغلبية ساحقة من أصوات الناخبين خلفا للعميد المنتهية ولايته حاتم المزيو.

