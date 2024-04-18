القبض على أمير « كتيبة أجناد الخلافة » الارهابي والمصنف « خطير جدا »

تمكنت وحدات مختصة من الادارة العامة للحرس الوطني والجيش الوطني، تحت إشراف النيابة العمومية بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب، من إلقاء القبض على أمير « كتيبة أجناد الخلافة » الإرهابي محمود السلامي المصنف « خطير جدا « ، والمُكنى ب « يوسف ».

وأوضحت وزارة الداخلية في بلاغ لها اليوم الخميس، أنه تم القبض على الارهابي المذكور، عل اثر عمل استعلامي وعملياتي، مكن من نصب كمين محكم بأحد المسالك المؤدية إلى معاقل العناصر الارهابية بجبال القصرين، مضيفة أنه تم حجز أسلحة ومتفجرات وأحزمة ناسفة كانت بحوزته.

وأضافت أن الارهابي الموقوف، كان قد التحق بالتنظيمات الإرهابية، وشارك في عدة عمليات إرهابية استهدفت التشكيلات الأمنية والعسكرية وعمليات سلب وترويع للمواطنين بالجهة، مؤكدة أن الابحاث لا تزال متواصلة بالتنسيق مع النيابة العمومية بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب.

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