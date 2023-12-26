القبض على شاب وفتاة مفتش عنهما في قضايا إرهابية

ألقت دورية مشتركة بين الوحدات الاستعلاماتية بمنطقة الحرس الوطني بتونس ومصلحة التوقي من الإرهاب بإقليم تونس القبض على شخصين (شاب وفتاة) مفتش عنهما لفائدة وحدات أمنية وهياكل قضائية مختلفة من أجل الانتماء إلى تنظيم إرهابي وصادر في شأنهما حكم يقضي بسجنهما لمدة 4 سنوات، وفق الإدارة العامة للحرس الوطني.

وأكد المصدر ذاته في بلاغ اليوم الثلاثاء، أن النيابة العمومية أذنت باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في شأنهما.

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