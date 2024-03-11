القبض على عنصرين ارهابيين بالمنستير وصفاقس

تمكنت دورية مشتركة بين الوحدات الاستعلاماتية بمنطقة الحرس الوطني بالمنستير ومصلحة التوقي من الإرهاب بإقليم المنستير من ضبط شخص مفتش عنه لفائدة وحدات أمنية وهياكل قضائية مختلفة من أجل « الانضمام إلى تنظيم ارهابي » و محكوم عليه بالسجن لمدة 13 سنة.

ووفق بلاغ صادر عن الإدارة العامة للحرس الوطني اليوم الاثنين 11 مارس 2024، فقد تم اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة.

كما تمكنت دورية تابعة لوحدات التوقي من الارهاب بإقليم الحرس الوطني بصفاقس من ضبط عنصر تكفيري مفتش عنه لفائدة وحدات أمنية وهياكل قضائية مختلفة من أجل « الانتماء إلى تنظيم إرهابي » ومحكوم عليه بالسجن لمدة 20 سنة.

وبمراجعة النيابة العمومية أذنت بإحالته على الوحدة الوطنية للبحث في جرائم الإرهاب للحرس الوطني بالعوينة.

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