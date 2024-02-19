القبض على عنصر إرهابي خطير وإصدار بطاقة إيداع بالسجن في حقه

تمكنت وحدات إدارة مكافحة الإرهاب بالتنسيق مع الوحدة المختصة للحرس الوطني ولواء القوات الخاصة التابع للجيش الوطني وتحت إشراف النيابة العمومية بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب من إلقاء القبض على عنصر إرهابي خطير على إثر نصب كمين محكم أثناء تواجده متن دراجة نارية بأحد المسالك المؤدية الي معاقل العناصر الارهابية بجبال القصرين، وحجز بحوزته أسلحة حربية وحزام ناسف.

وتجدر الإشارة إلى أن المعني إلتحق منذ سنة 2014 بالتنظيمات الإرهابية وشارك في عمليات إرهابية إستهدفت التشكيلات الأمنية والعسكرية ومورط في عملية ذبح أحد الرعاة وعمليات سلب وترويع للمواطنين بالجهة.

بإحالته على أنظار النيابة العمومية أذنت بفتح بحث تحقيقي في الغرض وإصدار بطاقة إيداع بالسجن في شأنه.

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