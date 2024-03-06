القبض على عنصر تكفيري مصنف خطير ومحكوم بـ 42 سنة سجنا

أعلنت الإدارة العامة للحرس الوطني اليوم الأربعاء، أنه في إطار تعقب العناصر التكفيرية المفتش عنها تمكنت وحدات التوقي من الإرهاب بإقليم الحرس الوطني بمدنين من إلقاء القبض على نفر مفتش عنه لفائدة وحدات أمنية وهياكل قضائية مختلفة من أجل « الإنتماء إلى تنظيم إرهابي » محكوم عليه بالسجن لمدة 42 سنة .

وبمراجعة النيابة العمومية أذنت باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في شأنه .

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