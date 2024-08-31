القبض على متطرّف تورط في ارتكاب جرائم إرهابية

تمكنت دورية مشتركة بين وحدات الاستعلامات بمنطقة الحرس الوطني بطبربة، ومصلحة التوقي من الإرهاب بإقليم تونس، بالتعاون مع إحدى الدوريات التابعة لإدارة مكافحة الإرهاب بالعوينة، من القبض على عنصر متطرف مشتبه في انتمائه إلى تنظيم إرهابي محل حكم بالسجن لمدة ثلاث سنوات بسبب تورطه في ارتكاب جرائم إرهابية.

ودعت الإدارة العامة للحرس الوطني كافة المواطنين إلى تعزيز التعاون مع الوحدات الأمنية والإبلاغ الفوري عن أي أنشطة مشبوهة بالإتصال على الرقم 71860135.

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